Saipem примет участие в проекте «Роснефти» и Eni на черноморском шельфе – РБК

«Роснефть» привлекает итальянскую Saipem как подрядчика для совместного с Eni проекта по бурению скважин на шельфе Черного моря, сообщает РБК. 17 мая руководители «Роснефти» и Eni – Игорь Сечин и Клаудио Дескальци – подписали «соглашение o расширении сотрудничества» в сфере добычи, переработки, маркетинга и торговли нефтью, Сечин сказал, что компании планируют начать бурение на шельфе Черного моря во второй половине 2017 г. Saipem ранее по договору с «Газпромом» должна была участвовать в строительстве «Южного потока». Эта компания частично принадлежит Eni и специализируется на прокладке трубопроводов и сервисных работах.

Saipem выиграла тендер «Роснефти» на поисковое бурение на участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море, сообщает РБК со ссылкой на справку-приложение к письму первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова на имя заместителя министра энергетики Анатолия Яновского от 27 апреля. «Saipem в 2017 г. присужден контракт на выполнение буровых работ с использованием полупогружной буровой установки Scarabeo 9», – цитирует портал. РБК напоминает, что под санкции ЕС и США попадают совместные с Россией проекты на шельфе глубиной выше 130 м.

То, что Saipem стала подрядчиком черноморского проекта, РБК подтвердил источник в «Роснефти». Представитель Saipem от комментариев отказался. Замминистра Яновский не стал комментировать содержание письма Федорова, но подтвердил, что вопрос об обеспечении сотрудничества с итальянскими компаниями прорабатывается в Минэнерго.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать привлечение Saipem в качестве подрядчика. Представитель Eni на запрос не ответил. На сайте Eni говорится, что после введения первых санкций компания получила разрешения от компетентных европейских властей на совместную разведку с «Роснефтью» в Черном море, поскольку соответствующие соглашения были заключены еще до введения санкций.

Из письма Федорова также следует, что перед визитом в Россию премьер-министра Италии Паоло Джентилони «Роснефть» попросила содействия итальянских и российских властей в ускорении или упрощении получения разрешений для итальянских поставщиков оборудования и услуг для работы на совместных с Eni проектах на шельфе. По его словам, компании получили разрешения ЕС для финансирования и реализации проектов на шельфе, но им не хватает экспортных разрешений, в том числе со стороны регуляторов Италии для поставщиков оборудования и услуг для шельфа, подпадающих под санкции.

В поисках подрядчиков для проекта «Роснефть» и Eni направили запросы на осуществление необходимых работ более чем 30 компаниям по всему миру, но возможность выполнить бурение подтвердили только две компании: Saipem, которая на 30% принадлежит Eni, и греческий подрядчик Ocean Rig, говорит источник РБК в «Роснефти». По его сведениям, Ocean Rig был дисквалифицирован по технологическим причинам.