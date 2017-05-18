Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 мая 2017 года

Политика

Экс-директор ФБР Роберт Мюллер будет руководить расследованием о предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Министерство юстиции США надеется, что это позволит провести независимое расследование читать на WSJ.com читать на FT.com

НАТО может возродить Атлантическое командование времен холодной войны, чтобы противостоять возросшей активности российских субмарин в Арктике и защитить морские коридоры в Атлантике в случае конфликта читать на WSJ.com

Эммануэль Макрон пытается увеличить шансы своего политического движения на успех в парламентских выборах, отбирая в свое правительство представителей как левых, так и правых партий и новичков в политике читать на FT.com

Бразильская оппозиция призвала президента Мишела Темера уйти в отставку из-за сообщений о записи, на которой тот советует бизнесмену давать взятки бывшему политику. Темер отрицает эти обвинения читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

В Иране после встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с одним из кандидатов в президенты страны появились разговоры о том, что Москва пытается вмешаться в иранские выборы. Но вряд ли это так, ведь Россия заинтересована в сохранении статуса-кво в Иране, пишет заместитель главного редактора FT Рула Халаф читать на FT.com

Крупный план

В рамках инициативы «Один пояс - один путь» Китай вкладывает $55 млрд в строительство инфраструктуры в Пакистане. Однако там некоторые опасаются, что Пекин на самом деле хочет навязать Пакистану невыгодные условия и подчинить его себе читать на FT.com

Экономика

Рост ВВП Японии составил 2,2% в годовом выражении в I квартале. Экономика страны растет уже пять кварталов подряд, чего не было с 2006 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Суверенный фонд Китая (CIC) планирует значительно увеличить прямые инвестиции в США в ближайшие годы, рассказал в интервью WSJ его президент Ту Гуаншао. На прошлой неделе страны представили двусторонний план по улучшению торговых отношений читать на WSJ.com

Руководители многих крупнейших компаний США будут сопровождать Дональда Трампа в Саудовской Аравии во время его первого официального визита за границу на выходных. Ожидается, что некоторые из них объявят о сделках, хотя переговоры по каким-то из них велись еще до избрания Трампа президентом читать на FT.com

Индустрия

На заседании в Брюсселе представители ЕС и США не смогли прийти к соглашению по поводу идеи Вашингтона запретить провоз ноутбуков в салонах самолетов, летящих из Европы. ЕС по-прежнему относится к этому скептично. Стороны снова встретятся в Вашингтоне на следующей неделе читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors прекратит продавать автомобили в Индии, но продолжит их там собирать. Концерн сосредоточится на рынках Китая и Бразилии и инвестициях в новые технологии читать на WSJ.com читать на FT.com

Еврокомиссия в среду официально потребовала от властей Италии информацию о том, почему они не смогли выявить использование концерном Fiat Chrysler устройств для занижения вредных выбросов. Дело может закончиться судом в отношении Италии и штрафом. Это привело к резкому снижению котировок акций концерна в среду и четверг читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

В последнее время участники нефтяного рынка были сосредоточены на уровне добычи сланцевой нефти в США и международном соглашении о сокращении нефтедобычи. Но новую головную боль им создает рост добычи в таких странах, как Канада и Бразилия читать на WSJ.com

Финансы

Фондовый рынок США сильно упал в среду из-за углубления политического кризиса в Вашингтоне. Теперь инвесторам сложно рассчитывать на быструю реализацию таких обещаний Трампа, как налоговая реформа и инфраструктурные инвестиции. В четверг падение распространилось и на другие рынки читать на WSJ.com читать на FT.com читать на WSJ.com

Банки обеспокоены намерением администрации Трампа принять современную версию закона Гласса - Стиголла, предполагающего разделение их коммерческих и инвестбанковских операций. Но для крупных банков закон может оказаться не таким уж и страшным читать на WSJ.com

Азиатские фондовые индексы в четверг утром снизились в ответ на более сильное падение американских в среду. Но политические проблемы Дональда Трампа влияют на азиатские фондовые рынки не так сильно, как на американские читать на WSJ.com

В последнее время акции больше напоминали облигации на фоне низкой волатильности. Однако падение американских фондовых индексов в среду служит напоминаем, что ситуация может быстро измениться читать на WSJ.com

Хедж-фонд Elliott Management нанял специалистов по проблемному долгу. Его основатель Пол Сингер хочет быть готовым к возможному спаду на рынке и реструктуризациям долга читать на FT.com

Долг домохозяйств в США в конце I квартала превысил рекорд, достигнутый перед финансовым кризисом. Однако проблемных займов теперь значительно меньше, чем тогда читать на FT.com

Технологии

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за то, что компания предоставила властям некорректную информацию по поводу покупки WhatsApp читать на WSJ.com читать на FT.com

Спустя несколько дней после распространения вируса WannaCry выяснилось, что тысячи компьютеров по всему миру подверглись еще одной кибератаке - Adylkuzz. Хакеры Shadow Brokers угрожают выложить в сеть новые украденные инструменты для кибератак, что вселяет беспокойство в компании читать на WSJ.com

Google выпустит в этом году устройство виртуальной реальности, не требующее соединения с другими устройствами. Она надеется, что это поспособствует популяризации технологии читать на FT.com

Google на своей ежегодной конференции разработчиков приложений заявила, что сосредоточится на использовании технологий искусственного интеллекта во всех своих продуктах читать на FT.com

Квартальная прибыль китайской Tencent выросла на 58% в годовом выражении до $2,1 млрд. Благодаря этому ее рыночная капитализация в четверг утром достигла рекордных для нее $316,3 млрд, что делает девятой среди самых дорогих компаний мира читать на WSJ.com читать на FT.com

Cisco планирует сократить еще 1100 сотрудников и прогнозирует снижение квартальной выручки. Компания пытается больше сосредоточиться на программном обеспечении, а не оборудовании читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Прибыль Alibaba в последнем квартале почти удвоилась. Все больше потребителей используют ее онлайн-платформы читать на WSJ.com

Новым гендиректором Ralph Lauren выбран топ-менеджер Procter & Gamble Патрис Луве. Его предшественник покинул пост из-за разногласий с основателем компании читать на FT.com

Дональду Трампу не нравится дефицит внешнеторгового баланса США, поэтому американские производители вина обращают внимание на то, что импорт вина в страну значительно превышает экспорт. Они жалуются на то, что строгие правила ЕС ограничивают их доступ на европейский рынок читать на FT.com

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