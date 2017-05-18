Анонс «Ведомостей» на 19 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

страховщиков заставят продавать ОСАГО клиентам, которые им не нравятся;

ипотека к концу года может опуститься ниже 10%;

фермеры балуют коров ради увеличения надоев.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: ставки долларовых вкладов снова растут

и статью на полосе «Комментарии»: зачем Алишер Усманов ответил Алексею Навальному в интернете.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».