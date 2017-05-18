Анонс «Ведомостей» на 19 мая 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
страховщиков заставят продавать ОСАГО клиентам, которые им не нравятся;
ипотека к концу года может опуститься ниже 10%;
фермеры балуют коров ради увеличения надоев.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: ставки долларовых вкладов снова растут
и статью на полосе «Комментарии»: зачем Алишер Усманов ответил Алексею Навальному в интернете.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».