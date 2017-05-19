Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп продолжает отрицать возможные связи своего предвыборного штаба с Россией, но расследование расширяется. Так, следователей интересует работа на Турцию его бывшего советника по национальной безопасности Майка Флинна читать на WSJ.com

Сторонники Трампа не верят в то, что сообщают многие известные СМИ о его предполагаемых связях с Россией читать на FT.com

Бывший сенатор-демократ Джо Либерман является главным претендентом на пост директора ФБР читать на WSJ.com

В Иране в пятницу начались президентские выборы. Действующий президент Хасан Роухани, придерживающийся умеренных взглядов и выступающий за более тесные отношения с Западом, соперничает с консерватором Ибрагимом Раиси читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Бразилии Мишел Темер отрицает свою вину и отказывается уходить в отставку из-за нового коррупционного скандала, который уже вызвал падение фондового рынка и курса национальной валюты читать на WSJ.com читать на FT.com

Швеция решила прекратить расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвинявшегося в изнасиловании. Но он все равно опасается, что Великобритания может экстрадировать его в США, если он покинет посольство Эквадора, где укрывается с 2012 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Инвесторы ждут изменений в программе денежного стимулирования ЕЦБ, но центробанк не хочет повторить ошибку ФРС США. В 2013 г. предупреждение ФРС о сворачивании своей программы вызвало панику на финансовых рынках читать на WSJ.com читать на FT.com

Члены Европарламента требуют, чтобы программа ЕЦБ по покупке корпоративных облигаций была более прозрачной. Они обеспокоены, что выгоду из покупок может извлекать небольшая группа компаний читать на FT.com

Администрация Трампа заявила о планах начать переговоры о новых условиях торгового соглашения с Канадой и Мексикой (NAFTA) в ближайшие 90 дней. США надеются завершить их в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Администрация Трампа теперь думает ввести запрет на провоз ноутбуков в салонах самолетов на рейсах из всех стран. Ранее она хотела расширить его только на рейсы из Европы, но эта идея не понравилась европейским властям читать на FT.com

Авиакомпании изучают получаемые в реальном времени данные о полетах, чтобы повысить их качество и безопасность читать на WSJ.com

Автомобили

Toyota, Subaru, Mazda и BMW согласились заплатить $553 млн, чтобы удовлетворить претензии клиентов в связи с дефектами подушек безопасности японской Takata читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Власти США обеспокоены, что «Роснефть» может завладеть Citgo, американским нефтеперерабатывающим бизнесом венесуэльской PdVSA, и затем использовать ее активы в политических целях читать на WSJ.com

Daimler вместе с американской Vivint Solar будут продавать в США аккумуляторы для хранения электроэнергии в домах. Этим уже занимается Tesla. Это подчеркивает стремление автопроизводителей к электрификации читать на FT.com

Пост министра энергетики Франции занял Николя Юло, давний противник атомной энергетики, что даст ему возможность развивать возобновляемую энергетику. Это стало неожиданностью, ведь на долю атомной энергетики приходится около 75% электроэнергии страны и она обеспечивает работой 200 000 человек читать на FT.com

Крупный план

Переход на возобновляемую энергетику набирает ход и меняет целые отрасли читать на FT.com

Финансы

Падение фондового рынка Бразилии в четверг в связи с новым политическим скандалом отразилось и на других развивающихся рынках. Это угрожает положить конец их ралли читать на WSJ.com

Франция и Германия соперничают друг с другом за то, к кому переедет Европейское банковское управление из Великобритании после Brexit читать на WSJ.com

В США банки открывают множество отделений в богатых районах Нью-Йорка и других городов, которые из-за лазейки в законодательстве считаются бедными районами. Это позволяет банкам улучшить свои результаты в тесте, проводимом регуляторами для оценки доступности кредитования в бедных районах читать на WSJ.com

Управляющий хедж-фондами Леон Куперман заплатит $4,9 млн для урегулирования обвинений в торговле с использованием инсайдерской информации читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Uber пригрозил уволить инженера Энтони Левандовски, если он не выполнит решение суда и не вернет своему бывшему работодателю Waymo файлы, которые он предположительно украл у него для разработки самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Фонд прямых инвестиций Bain Capital предложил $10 млрд за бизнес Toshiba по производству полупроводников читать на FT.com

Microsoft планирует открыть два крупных дата-центра в Африке в следующем году. Таким образом, гонка вооружений между предоставляющими облачные услуги гигантами распространяется и на этот континент читать на WSJ.com

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила план сворачивания правил сетевой нейтральности, принятых при Бараке Обаме. Демократы и активисты предупреждают, что это может навредить конкуренции в сети читать на WSJ.com

Квартальная выручка разработчика корпоративного ПО Salesforce выросла на 26%. Результаты компании превзошли ее собственные прогнозы, поэтому она повысила прогноз годовой выручки на $100 млн читать на WSJ.com

Медиабизнес

Facebook меняет стратегию и стремится предлагать пользователям более качественный видеоконтент. Для этого он заключил новые сделки и будет транслировать матчи по бейсболу и соревнования по видеоиграм читать на WSJ.com

Из-за смерти бывшего руководителя Fox News Роджера Айлза теперь неясно, что будет с исками женщин, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах. Помимо Айлза ответчиком является и канал читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Производители алмазов испытывают проблемы из-за того, что молодые люди теперь реже женятся или откладывают свадьбу. Кроме того, они предпочитают тратить деньги не на дорогие украшения с драгоценными камнями, а на путешествия. Поэтому производители алмазов запускают специальные рекламные кампании читать на FT.com

Вращающиеся игрушки спиннеры вдруг стали очень популярны среди школьников благодаря интернету. Этим успели воспользоваться мелкие предприниматели, заказывая их из Китая и перепродавая с большой наценкой. Поэтому крупные ритейлеры теперь стремятся наверстать упущенное читать на FT.com

Менеджмент

IBM отказывается от своей популярной программы удаленной занятости в США, так как хочет повысить эффективность работы. Поэтому тысячам ее сотрудников придется решить – работать в офисе или искать другую компанию читать на WSJ.com

В Сингапуре, где наблюдается нехватка работников, для роботов нашлась новая ниша – они работают сторожами читать на FT.com

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