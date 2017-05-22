Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД

Совет директоров РЖД решил освободить Михаила Акулова от должности вице-президента компании, говорится в материалах компании.

«Освободить Акулова Михаила Павловича от обязанностей вице-президента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в связи с переходом на другую работу и прекратить его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги", – говорится в сообщении.

Решение было принято 15 мая. В тот же день стало известно, что начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов переходит в РЖД и будет курировать пассажирский блок. Ранее сферу пассажирских перевозок курировал Акулов.