Четыре компании признаны ФАС виновными в картельном сговоре при закупках компьютеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала четыре компании виновными в картельном сговоре при госзакупках компьютеров и ПО более чем на 2 млрд руб. для Пенсионного фонда, ФТС и «Налог-сервиса».

«АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", ООО "Адаптивные технологии" и ООО "Экспресс+сервис", ООО "Научно-исследовательский институт новых технологий" признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронных аукционах на поставку компьютеров и программных средств для нужд ФКУ "Налог-сервис" Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Пенсионного фонда Российской Федерации», - сказал представитель ФАС.

По данным ФАС, в выявленных аукционах снижение начальной цены государственного контракта было минимальным. Кроме того, установлены случаи, когда после торгов победитель покупал компьютерную технику у проигравшего участника по более низкой цене и перепродавал ее заказчику.

За антиконкурентное соглашение с целью поддержания цены на торгах законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 50% от начальной стоимости предмета торгов. Кроме того, в случаях, когда антимонопольный орган усматривает признаки преступления, предусмотренного ст. 178 УК, материалы дела направляются в правоохранительные органы.

ФАС в конце ноября 2016 г. уже возбудила дело по подозрению в картельном сговоре в ходе аукциона на поставку техники для ГАС «Выборы» против шести поставщиков – ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «Крок инкорпорейтед», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус». ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP.

По данным ФАС, в ходе аукциона из шести допущенных к торгам организаций ценовые предложения были поданы только двумя: «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв групп». Они снизили начальную цену контракта всего на 1%. Эти компании предложили на аукционе системные блоки HP и Lenovo соответственно. При этом российские производители – «Крафтвэй» и «Аквариус» отказались предлагать свои цены, несмотря на преференции как поставщиков отечественного оборудования.