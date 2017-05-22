Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 мая 2017 года

Политика

Дональд Трамп во время выступления в Саудовской Аравии призвал мусульман всего мира бороться с исламским экстремизмом. При этом он обрушился на Иран за то, что он якобы разжигает межрелигиозные войны и поддерживает терроризм читать на WSJ.com читать на FT.com

Переизбрание президента Ирана создает противостояние Европы и США в иранском вопросе: Европа готова на сближение, администрация США занимает жесткую позицию. читать на WSJ.com

Трамп прибыл в Израиль, обещая способствовать возобновлению мирных переговоров между палестинцами и израильтянами. читать на WSJ.com

Северная Корея провела второе испытание баллистической ракеты за неделю. читать на WSJ.com

Традиционно тесные связи между крупным бизнесом и политиками в Бразилии рушатся. В рамках масштабного антикоррупционного расследования топ-менеджеры все чаще идут навстречу прокурорам и рассказывают о взятках политикам и чиновникам. Новый виток скандала – руководители мясной компании JBS заявили, что платили взятки нынешнему президенту Мишелу Темеру и двум его предшественникам. Темер категорически отвергает обвинения и сам обвинил JBS в подтасовке фактов и инсайдерской торговле. читать на WSJ.com

Экономика

Несмотря на соглашения о сделках с США на $110 млрд, подписанные во время визита Дональда Трампа, Саудовская Аравия остается сложным местом для ведения бизнеса. Правительство медленно проводит преобразования, иностранным инвесторам очень тяжело работать в стране. читать на WSJ.com

Во вторник Белый дом должен внести проект бюджета на новый финансовый год. Трамп требует масштабных сокращений расходов, в частности, на дипломатию и помощь за рубежом. У этих требований нулевые шансы, считают даже республиканцы. читать на FT.com

Из-за своей программы денежного стимулирования ФРС США стала одним из главных игроков на финансовом рынке. Не только ее активы выросли до $4,5 трлн с $1 трлн до кризиса, в последние годы она стала одним из главных контрагентов в торговле с фондами денежного рынка. Ее отказ от рыночной роли будет очень непростым и может провоцировать нестабильность, предупреждают аналитики и инвесторы. читать на WSJ.com

Новый виток политического кризиса в Бразилии, связанный с обвинениями теперь уже президента Мишела Темера во взяточничестве, может подорвать усилия его правительства по проведению насущных экономических реформ. читать на FT.com

Бюджетный дефицит Португалии снизился до 2% ВВП, и страна больше на нарушает правила ЕС, ограничивающие его 3% ВВП, сообщила в понедельник Еврокомиссия. Экономика Португалии, которая в 2011 г. просила международной помощи, восстанавливается. читать на FT.com

Индустрия

Американский и швейцарский производители химикатов Huntsman и Clariant объявили о слиянии размером $20 млрд. читать на FT.com читать на WSJ.com

В четверг состоится собрание акционеров Arconic, на котором будет избираться совет директоров. Инвестор-активист Elliott Management выдвигает своих кандидатов и хочет «перетряхнуть» руководство компании. Из-за противостояния с фондом Arconic недавно покинул ее гендиректор Клаус Кляйнфелд. читать на WSJ.com

LafargeHolcim пригласила на пост гендиректора Яна Ениша, руководителя химической компании Sika. В апреле гендиректор Эрик Олсен покинул LafargeHolcim из-за скандала с заводом, который продолжал работать в Сирии, платя деньги за продолжение своей деятельности. читать на FT.com

Автомобили

Ford Motor сменит гендиректора: место Марка Филдса займет бывший гендиректор мебельной компании Steelcase Джим Хэкетт. Компания ищет новые пути развития в меняющемся мире. читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие производители готовят ответ Tesla – «Кремниевую Саксонию». В этом регионе формируется центр по разработке и производству электромобилей. читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть поднялись до самого высокого уровня за месяц в ожидании саммита ОПЕК в четверг. читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Количественные трейдинговые стратегии теперь правят на Уолл-стрит. На хедж-фонды, торгующие с помощью компьютерных программ, теперь приходится 27% оборота торгов всеми акциями в США. А самые востребованные сотрудники теперь – компьютерные специалисты, умеющие писать сложные программы. читать на WSJ.com

Пол Тюдор Джонс, один из пионеров индустрии хедж-фондов, инвестировал в несколько фондов, которые используют искусственный интеллект и машинное обучение для поиска торговых идей. читать на FT.com

Инвестиционный фонд Англиканской церкви получил в 2016 г. доход в 17,1%. Его результаты – одни из лучших среди фондов-эндаументов. читать на FT.com

Citigroup, Nasdaq и технологический стартап Chain сообщили, что совместно работают над проектом, который объединит систему бизнес-платежей банка с блокчейн-платформой биржи. читать на WSJ.com

Технологии

Политика Facebook по контролю за контентом снова оказалась в центре внимания после того, как The Guardian в понедельник рассказала об инструкциях для модераторов сети. читать на FT.com

Потребительский рынок

Засуха в Средиземноморье привела к росту цен на оливковое масло на четверть в этом году. читать на FT.com

Игорный центр Макао заметно пострадал от масштабной антикоррупционной кампании в Китае. Но теперь руководители казино надеются, что сектор восстанавливается, так как отмечается возобновление спроса китайцев на дорогие товары и услуги. читать на FT.com

Спорт

Стэн Кронке в понедельник официально отклонил предложение Алишера Усманова о покупке его пакета акций в футбольном клубе Arsenal за $1,3 млрд. читать на FT.com

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