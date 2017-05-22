Правительство выделило 5,5 млрд рублей на подключение больниц к интернету

Правительство решило выделить 5,5 млрд руб. на подключение всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету до 2019 г. С таким заявлением выступил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«На сегодня председателем правительства принято решение о выделении 5,5 млрд руб. для того, чтобы эта работа уже начиналась. Поручение будет выполнено к концу 2018 г.», - сказал министр.

В послании к Федеральному собранию в декабре 2016 г. президент Владимир Путин поручил в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники России.