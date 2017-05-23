Минобороны удвоило долги перед «Газпромом»

Задолженность структур Министерства обороны перед «Газпромом» за год выросла более чем в два раза, и пока прогресса в решении этот вопроса нет, сообщил на пресс-конференции начальник профильного департамента «Газпрома» Кирилл Селезнев.

В справке к его брифингу говорится, что на 1 мая 2017 г. долг вырос на 119% до 6,5 млрд руб. с 2,97 млрд руб. на 1 мая 2016 г.

«Проводим совещания. Встречаемся. Тут есть вопрос, связанный с организацией бюджетного процесса именно в самом Минобороны. Работаем.

Тенденции к улучшению нет, но надеемся, что она в 2017 г. у нас будет», - заявил Селезнев.

В презентации к брифингу «Газпрома» отмечается: «Газпром» осуществляет работу с федеральными органами исполнительной власти по переходу к прямому бюджетному финансированию оплаты газа, выделению из единого госконтракта (по всем видам энергоресурсов) отдельного госконтракта по газу, внедрению механизма контроля со стороны правительства России своевременного, полного и адресного прохождения через Минобороны федеральных бюджетных средств, предназначенных для оплаты поставок газа».

Деятельность ГУ ЖКХ прекращена с 1 апреля 2017 г. Создана новая организация Минобороны России - Центральное жилищно-коммунальное управление.