Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 мая 2017 года
Политика
Великобритания ужесточила меры безопасности после теракта в Манчестере, поскольку террорист там, по данным спецслужб, мог действовать не один. читать на FT.com читать на FT.com читать на WSJ.com
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан на слушаниях в палате представителей во вторник заявил, что Россия «нагло» вмешивалась в ход президентских выборов в США и что в августе он лично предупредил директора ФСБ Бортникова этого не делать. читать на WSJ.com читать на FT.com
Экономика
Moody’s снизило рейтинг Китая впервые с 1989 г. из-за чрезмерного уровня долга. читать на WSJ.com читать на FT.com
Снижения китайского рейтинга до уровня Японии напомнило некоторым экономистам о буме и крахе в ней и о том, что ситуация в Китае во многом похожа на японскую. читать на WSJ.com
Объем мировой торговли начал расти, и рост экономики может оказаться выше ожиданий. читать на WSJ.com
Бюджетные предложения Белого дома встретили сопротивление в обеих партиях. читать на WSJ.com
МВФ и Германия предложили отложить переговоры о снижении долгового бремени Греции до того, как в Германии пройдут выборы. Сейчас прорабатывается план предоставить Греции средства временно, чтобы она могла пережить лето и осень. читать на FT.com читать на WSJ.com
Мексика и Канада хотят вести переговоры по обновлению NAFTA в трехстороннем составе, считая двусторонние договоренности непрактичными. читать на WSJ.com
Автомобили
Самоуправляемые автомобили – новая золотая лихорадка в Калифорнии. Стартапы растут как грибы, не всегда задумываясь о бизнес-модели, по которой будут работать. читать на FT.com
США во вторник подали иск против Fiat Chrysler, обвинив ее в занижении вредных выборосов дизельными автомобилями. читать на WSJ.com
Немецкие прокуроры провели во вторник обыски в штаб-квартире Daimler в рамках расследования о занижении вредных выборосов дизельными автомобилями. читать на WSJ.com
В разработке стратегии для Ford Motor новому гендиректору нужно будет сильно полагаться на двух своих помощников. читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Акции сырьевого трейдера Noble Group, торгующиеся в Сингапуре, упали в среду на 27%, но завершили торги 8%-ным снижением. Компания пытается уверить участников рынка, что продолжает вести переговоры с потенциальными стратегическими партнерами. читать на FT.com
Как мексиканская нефтяная госкомпания Pemex стала использовать анализ больших данных, чтобы выявлять масштабные кражи бензина. читать на FT.com
Сланцевые добытчики в США не оставили ОПЕК другого выбора, кроме как продлять соглашение о сокращении нефтедобычи. читать на WSJ.com
Британская нефтехимическая компания Ineos войдет в топ-10 производителей нефти в Северном море после договоренности о покупке за $1,05 млрд нефтегазового бизнеса у датской Dong Energy. читать на FT.com
Финансы
Провайдеры биржевых фондов (ETF) обсуждают возможность создания собственных индексов. Им не нравятся высокие комиссионные, которые они платят S&P и MSCI читать на FT.com
Страховые компании активнее используют новые технологии и компьютерные алгоритмы, для расчета рисков. Но оценщики-люди остаются основой бизнеса. читать на WSJ.com
Технологии
Китайские компании, такие как Tencent, замещают западные венчурные фонды, активно вкладывая деньги в стартапы в Китае и других странах Азии. читать на FT.com
В современной кибервойне шпионы сами могут стать целью. Хакерская группа, которая, как она утверждает, раскрывает секреты компьютерной слежки Агентства национальной безопасности США, может также раскрыть личности агентов, опасаются в американских спецслужбах. читать на WSJ.com
IBM старается не отстать от конкурентов, активно инвестируя в облачные технологии. читать на FT.com
Успех новой видеоконсоли Nintendo способствовал тому, что цена ее акций превысила предыдущий пик, достигнутый во время ажиотажа вокруг игры Pokemon Go. Теперь Nintendo входит в число 20 самых дорогих публичных компаний США. читать на FT.com
Потребительский рынок
Glencore сделала предложение о поглощении Bunge, одного из крупнейших торговцев зерном в США. читать на WSJ.com читать на FT.com
Ikea меняет гендиректора, который должен будет реализовать ее амбициозные планы роста. читать на FT.com
Прибыль Marks and Spencer резко упала из-за расходов на реструктуризацию, но акции в среду выросли, потому что компания сообщила, что продажи одежды стабилизируются. читать на FT.com
Uber обсчитал нью-йоркских водителей на миллионы долларов Компания заявляет, что произошла ошибка в расчете комиссий и она вернет недоплаченные деньги. читать на WSJ.com
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