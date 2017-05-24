Анонс «Ведомостей» на 25 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

около 10 000 предпринимателей могут пострадать из-за реновации;

терроризм и расходы на оборону – главные темы саммита НАТО в четверг;

прыжок через голову начальства – особенность современной системы управления компаний.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Андрей Репик, президент «Деловой России» и владелец «Р-фармы», рассказал о защите бизнеса и медицине

и статью на полосе «Комментарии»: почему раньше защита диссертации не требовала больших усилий.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».