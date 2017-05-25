Акционеры Etalon продали 12,5% компании за $132 млн

http://www.etalongroup.com/investors/news/2017/successful-placing-in-etalon-groupПетербургский девелопер Etalon Group объявил об успешном размещении 37 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует 12,5% акций компании, по цене $3,58 за GDR. О намерении продать 36,9 млн GDR на паритетных началах семья основателя Etalon Вячеслава Заренкова и фонд Baring Vostok объявили вчера.

Таким образом, 12,5% компании продано за $132 млн. Доля Заренкова сократилась примерно до 36%, у Baring Vostok осталось примерно 10%. Доля акций в свободном обращении выросла С 41% примерно до 54%. На 10 мая 2017 г. у Вячеслава Заренкова и его супруги Галины было 33% Etalon Group, 9% принадлежали их сыну Дмитрию Заренкову, 16% – фонду Baring Vostok, 1% – Etalon Development Limited. Вчера на закрытие LSE расписка компании стоила $3,93.