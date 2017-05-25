Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Etalon ликвидности
Основные владельцы девелопера Etalon Group продают 12,5% компании
В среду этот пакет стоил на бирже $145 млн
- Мария Буравцева,
- Валерия Лебедева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости
«Низкая ликвидность – одна из причин низкой стоимости наших акций», – уверял весной 2016 г. Вячеслав Заренков Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости
Девелопер Etalon Group сообщил о намерении крупнейших акционеров – семьи ее основателя Вячеслава Заренкова и структуры Baring Vostok – продать на паритетных началах около 12,5% компании, разместив 36,9 млн глобальных депозитарных расписок на ее акции (GDR = 1 акции). На 10 мая 2017 г. у Вячеслава Заренкова и его супруги Галины было 33% Etalon Group, 9% принадлежали их сыну Дмитрию Заренкову, 16% – фонду Baring Vostok, 1% – Etalon Development Limited, остальные акции (41%) – в свободном обращении, свидетельствуют данные девелопера.
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