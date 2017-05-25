Основные владельцы девелопера Etalon Group продают 12,5% компании

«Низкая ликвидность – одна из причин низкой стоимости наших акций», – уверял весной 2016 г. Вячеслав Заренков Максим Стулов Максим Стулов / Ведомости

Девелопер Etalon Group сообщил о намерении крупнейших акционеров – семьи ее основателя Вячеслава Заренкова и структуры Baring Vostok – продать на паритетных началах около 12,5% компании, разместив 36,9 млн глобальных депозитарных расписок на ее акции (GDR = 1 акции). На 10 мая 2017 г. у Вячеслава Заренкова и его супруги Галины было 33% Etalon Group, 9% принадлежали их сыну Дмитрию Заренкову, 16% – фонду Baring Vostok, 1% – Etalon Development Limited, остальные акции (41%) – в свободном обращении, свидетельствуют данные девелопера.