Etalon Group снизила чистую прибыль на 9,7% в 2016 году

Девелоперская компания Etalon Group сократила чистую прибыль на 9,7% до 4,902 млрд руб. в 2016 г., следует из сообщения группы, опубликовавшей данные по МФСО.

Согласно отчету компании, ее выручка за прошлый год выросла на 16% до 49,022 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 4,9% до 7,301 млрд руб. Чистый долг Etalon Group на 31 декабря 2016 г. составил 7,848 млрд руб. и оставался практически без изменений в течение года.

Совет директоров Etalon Group 28 апреля планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за второе полугодие 2016 г. Дивиденды планируется выплатить из чистой прибыли за второе полугодие минувшего года, которая составила 3,594 млрд руб., передает «Интерфакс».

Весной 2016 г. совет директоров группы утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать в виде дивидендов от 30 до 50% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды выплачиваются по итогам полугодия.

Ранее сообщалось, что за прошлый год девелопер реализовал почти 500 000 кв. м, это на 29% больше, чем годом ранее. По итогам 2016 г. компания ввела в эксплуатацию 420 000 кв. м жилья. Количество новых контрактов выросло на 22% к 2015 г. до 9590. Средняя цена жилья у Etalon выросла на 6% до 107 959 руб. за 1 кв. м.