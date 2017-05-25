Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов

Роспотребнадзор разработал законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию продуктов. С таким заявлением выступила главный санитарный врач России Анна Попова.

«По действующему законодательству, если производитель заявляет наличие каких-то компонентов в продуктах в определенных объемах и указывает их на упаковке, значит, все это и должно содержаться в продукте. Если выявляются другие, незаявленные ингредиенты - это уже фальсификат, обман потребителя», - пояснила Попова.

По ее словам, на данный момент за такие нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн руб.

В России чаще всего поддельными продуктами оказываются мясные и молочные консервы.