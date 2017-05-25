СМП банк Ротенберга планирует купить долю в «Акванике» у «Волга груп» Тимченко

СМП банк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении доли в уставном капитале производителя питьевой воды ООО «Акваника».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «Акваника» принадлежат ООО «Волга груп» Геннадия Тимченко. Группа СМП банка контролируется бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Выручка «Акваники» в 2015 г., по данным «СПАРКа», составила 598,9 млн руб., чистый убыток - 768,9 млн руб. «Мы не комментируем содержание ходатайства СМП банка. Структура собственности актива не менялась», - сказал «Интерфаксу» представитель «Волга груп» Антон Куревин.

Выручка «Акваники», по данным «СПАРКа», падала в 2014-2015 гг. на 5,9% и на 22,7% соответственно. При этом в 2015 г. «Акваника» смогла сократить чистый убыток более чем вдвое (с 1,7 млрд руб. в 2014 г.).

«Акваника» выпускает питьевую воду под брендом Aquanika. Завод компании в Нижегородской области мощностью до 500 млн л в год был введен в эксплуатацию в 2010 г., инвестиции в него составили $100 млн. В 2014 г. «Акваника» вышла на рынок соков с брендом Mugo.