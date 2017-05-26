«Яблоко» попросило Медведева отложить переход бизнеса на новые кассы

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, предложив продлить срок перехода на онлайн-кассы до начала 2018 г.

«Прошу Вас дать поручение о незамедлительной подготовке и внесении в Государственную Думу проекта федерального закона... предусматривающего установление срока применения контрольно-кассовой техники "старого образца" до 1 января 2018 г.», - говорится в письме Слабуновой. В письме отмечается, что за месяц до окончания срока по текущему законодательству (1 июля 2017 г.) новую кассовую технику и необходимое программное обеспечение в стране установили и зарегистрировали только 21-51% предпринимателей.

Среди причин, сдерживающих внедрение новой техники и ее постановку на учет в налоговых органах, предприниматели называют отсутствие в необходимом количестве аппаратуры, ее высокую стоимость, невозможность подключить фискальный накопитель, а также сложности с подключением к интернету. «Введение административной ответственности за непереход до 1 июля 2017 г. на онлайн-кассы с фискальным накопителем может повлечь за собой негативные экономические эффекты как для предпринимателей, так и для страны в целом», - подчеркивается в письме.

Закон, подписанный в июле 2016 г., предусматривает поэтапный переход точек продаж на контрольно-кассовую технику с онлайн-передачей информации в ФНС через оператора фискальных данных. С 1 февраля 2017 г. переход на новые ККТ стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, а с 1 июля 2017 г. это требование распространится на всю ККТ. Лица, которые ранее не должны были применять ККТ, должны будут перейти на новые аппараты с 1 июля 2018 г.

ФНС ранее разъяснила, что не будет штрафовать предпринимателей, которые заключили договоры на покупку новой контрольно-кассовой техники, но не получили ее. По оценке «Опоры России», к 1 июля 2017 г. нужно заменить около 1,2 млн касс.