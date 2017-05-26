Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 мая 2017 года

Политика

ФБР расследует связи с Россией Джареда Кушнера, зятя президента Трампа и его советника. Он заявляет, что будет сотрудничать со следствием. читать на FT.com читать на WSJ.com

Дональд Трамп пообещал провести расследование утечек из американских спецслужб после того, как власти Великобритании разозлились на публикацию информации о террористе в Манчестере. читать на WSJ.com читать на FT.com

Отношения Дональда Трампа с мировыми лидерами становятся все более напряженными по мере прохождения его зарубежного турне. Он обвинил Германию, что она заполонила США своими автомобилями, европейцы не могут получить у команды Трампа подтверждений приверженности Минским договоренностям по Украине, Парижскому соглашению по климату, прояснить позицию по торговле. Встреча лидеров стран «большой семерки» обещает быть непростой. читать на FT.com читать на WSJ.com

Апелляционный суд в США отклонил и обновленную версию иммиграционного указа Трампа. Теперь Белый дом может передать дело в Верховный суд. читать на WSJ.com

США хотят предварительно обсудить с Китаем введение жестких санкций ООН против Северной Кореи до очередного испытания ею ракет или ядерного оружия. читать на FT.com

Экономика

Saudi Aramco крайне трудно разорвать связи с саудовским королевским двором, чтобы стать рыночной компанией и провести IPO. В стране с низким промышленным потенциалом Saudi Aramco занимается всем – например, недавно за 50 дней построила небольшой город для проведения весеннего конкурса красоты среди верблюдов – мероприятия, которое так любит король Салман. читать на WSJ.com

По уточненным данным, рост ВВП США в I квартале составил 1,2% вместо 0,7%. читать на WSJ.com

Индустрия

Длительный спор между BHP Billiton и инвестором-активистом Elliott Management о стратегии компании в итоге свелся к одному вопросу – должна ли она оставлять у себя нефтегазовый бизнес в США. Фонд призвал BHP провести анализ подразделения. читать на WSJ.com

Автомобили

Дизельный скандал докатился до General Motors. В поданном против компании иске утверждается, что в 700 000 ее крупных дизельных внедорожниках было установлены приборы для обмана тестов и что выборы двуокиси азота в 2-5 раз превышают разрешенные. читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть продолжили снижаться в пятницу после резкого падения накануне. читать на WSJ.com

Саудовская Аравия и Россия выступили за продление соглашения о сокращении добычи, потому что одной более высокие цены нужны для проведения IPO Saudi Aramco, а другой – президентских выборов. читать на WSJ.com

Финансы

NYSE попросила SEC разрешить ей изменить свои правила размещения акций, чтобы сделать возможным так называемый прямой листинг на своей площадке и привлечь прежде всего планирующий размещение потоковый сервис Spotify, а также других «единорогов» - стартапы стоимостью более $1 млрд. При прямом листинге частные компании, которым может быть не нужен капитал, но они хотят стать публичными, размещают акции без IPO – просто передавая их бирже для торгов. Так они избегают уплаты больших комиссионных инвестбанкам, у собственников нет ограничений на продажу своих акций – но также в этом случае некому будет поддерживать цену после размещения, как это делают андеррайтеры IPO. читать на WSJ.com

Курс фунта стерлингов упал после того, как опросы показали сокращающийся разрыв между консерваторами и лейбористами в ходе предвыборной кампании. читать на FT.com

Американские компании все реже дробят акции. Раньше этот делалось, чтобы они были более доступны для рядовых инвесторов. Но сейчас у Amazon и Alphabet акция стоит около $1000 (10 лет назад у первой - $68), и они, а также прочие компании стремятся к новым высотам. Сейчас акция у компаний из S&P 600 стоит в среднем рекордные $98. читать на WSJ.com

Власти Италии предоставили испытывающим проблемы банкам Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca «все необходимые гарантии» для пополнения ликвидности. читать на FT.com

Технологии

Марк Цукерберг выступил в Гарварде с по сути политической речью, назвав «борьбой нашего времени» противостояние авторитаризму и национализму. читать на FT.com

The Wall Street Journal выяснила, как хакер, которого американские спецслужбы считают связанным с российскими, передал в 2016 г. украденную у демократов информацию человеку, работавшему на республиканскую партию в Флориде, а тот разместил часть ее в блоге (до сих пор было неизвестно, чей это блог). Затем хакер переслал ссылку на статью в блоге неофициальному советнику Трампа, который тогда был кандидатом в президенты. читать на WSJ.com

Sharp, недавно перешедшая под контроль Foxconn, представила стратегию развития. Она предполагает увеличение прибыли в 2,5 раза за три года благодаря развитию электронных технологий и бизнеса по производству экранов за пределами традиционных сфер – телевизоров и смартфонов. Компания хочет работать с автомобилями и умными домами. Аналитики скептичны. читать на FT.com

Ракета новой космической компании Rocket Lab удачно стартовала в четверг в Новой Зеландии и вышла в космос, но не смогла достичь орбиты. Тем не менее, компания считает запуск удачным в рамках своего плана по созданию дешевых ракет для коммерческих миссий. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Рекламные агентства, испытывающие проблемы в бизнесе, сокращают расходы на персонал, найм и поездки. в том числе на фестиваль «Каннские львы». читать на WSJ.com

Менеджмент

Сегодня крупным компаниям нужны другие руководители – способные быстро реализовывать связанные с новыми технологиями стратегии, пока их не обогнали стартапы. Компании также могут выращивать стартапы внутри себя, но это значит, что им придется при необходимости терпеть их убытки. читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

ФБР расследует связи с Россией Джареда Кушнера, зятя президента Трампа и его советника. Он заявляет, что будет сотрудничать со следствием. читать на FT.com читать на WSJ.com

Дональд Трамп пообещал провести расследование утечек из американских спецслужб после того, как власти Великобритании разозлились на публикацию информации о террористе в Манчестере. читать на WSJ.com читать на FT.com

Отношения Дональда Трампа с мировыми лидерами становятся все более напряженными по мере прохождения его зарубежного турне. Он обвинил Германию, что она заполонила США своими автомобилями, европейцы не могут получить у команды Трампа подтверждений приверженности Минским договоренностям по Украине, Парижскому соглашению по климату, прояснить позицию по торговле. Встреча лидеров стран «большой семерки» обещает быть непростой. читать на FT.com читать на WSJ.com

Апелляционный суд в США отклонил и обновленную версию иммиграционного указа Трампа. Теперь Белый дом может передать дело в Верховный суд. читать на WSJ.com

США хотят предварительно обсудить с Китаем введение жестких санкций ООН против Северной Кореи до очередного испытания ею ракет или ядерного оружия. читать на FT.com

Экономика

Saudi Aramco крайне трудно разорвать связи с саудовским королевским двором, чтобы стать рыночной компанией и провести IPO. В стране с низким промышленным потенциалом Saudi Aramco занимается всем – например, недавно за 50 дней построила небольшой город для проведения весеннего конкурса красоты среди верблюдов – мероприятия, которое так любит король Салман. читать на WSJ.com

По уточненным данным, рост ВВП США в I квартале составил 1,2% вместо 0,7%. читать на WSJ.com

Индустрия

Длительный спор между BHP Billiton и инвестором-активистом Elliott Management о стратегии компании в итоге свелся к одному вопросу – должна ли она оставлять у себя нефтегазовый бизнес в США. Фонд призвал BHP провести анализ подразделения. читать на WSJ.com

Автомобили

Дизельный скандал докатился до General Motors. В поданном против компании иске утверждается, что в 700 000 ее крупных дизельных внедорожниках было установлены приборы для обмана тестов и что выборы двуокиси азота в 2-5 раз превышают разрешенные. читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть продолжили снижаться в пятницу после резкого падения накануне. читать на WSJ.com

Саудовская Аравия и Россия выступили за продление соглашения о сокращении добычи, потому что одной более высокие цены нужны для проведения IPO Saudi Aramco, а другой – президентских выборов. читать на WSJ.com

Финансы

NYSE попросила SEC разрешить ей изменить свои правила размещения акций, чтобы сделать возможным так называемый прямой листинг на своей площадке и привлечь прежде всего планирующий размещение потоковый сервис Spotify, а также других «единорогов» - стартапы стоимостью более $1 млрд. При прямом листинге частные компании, которым может быть не нужен капитал, но они хотят стать публичными, размещают акции без IPO – просто передавая их бирже для торгов. Так они избегают уплаты больших комиссионных инвестбанкам, у собственников нет ограничений на продажу своих акций – но также в этом случае некому будет поддерживать цену после размещения, как это делают андеррайтеры IPO. читать на WSJ.com

Курс фунта стерлингов упал после того, как опросы показали сокращающийся разрыв между консерваторами и лейбористами в ходе предвыборной кампании. читать на FT.com

Американские компании все реже дробят акции. Раньше этот делалось, чтобы они были более доступны для рядовых инвесторов. Но сейчас у Amazon и Alphabet акция стоит около $1000 (10 лет назад у первой - $68), и они, а также прочие компании стремятся к новым высотам. Сейчас акция у компаний из S&P 600 стоит в среднем рекордные $98. читать на WSJ.com

Власти Италии предоставили испытывающим проблемы банкам Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca «все необходимые гарантии» для пополнения ликвидности. читать на FT.com

Технологии

Марк Цукерберг выступил в Гарварде с по сути политической речью, назвав «борьбой нашего времени» противостояние авторитаризму и национализму. читать на FT.com

The Wall Street Journal выяснила, как хакер, которого американские спецслужбы считают связанным с российскими, передал в 2016 г. украденную у демократов информацию человеку, работавшему на республиканскую партию в Флориде, а тот разместил часть ее в блоге (до сих пор было неизвестно, чей это блог). Затем хакер переслал ссылку на статью в блоге неофициальному советнику Трампа, который тогда был кандидатом в президенты. читать на WSJ.com

Sharp, недавно перешедшая под контроль Foxconn, представила стратегию развития. Она предполагает увеличение прибыли в 2,5 раза за три года благодаря развитию электронных технологий и бизнеса по производству экранов за пределами традиционных сфер – телевизоров и смартфонов. Компания хочет работать с автомобилями и умными домами. Аналитики скептичны. читать на FT.com

Ракета новой космической компании Rocket Lab удачно стартовала в четверг в Новой Зеландии и вышла в космос, но не смогла достичь орбиты. Тем не менее, компания считает запуск удачным в рамках своего плана по созданию дешевых ракет для коммерческих миссий. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Рекламные агентства, испытывающие проблемы в бизнесе, сокращают расходы на персонал, найм и поездки. в том числе на фестиваль «Каннские львы». читать на WSJ.com

Менеджмент

Сегодня крупным компаниям нужны другие руководители – способные быстро реализовывать связанные с новыми технологиями стратегии, пока их не обогнали стартапы. Компании также могут выращивать стартапы внутри себя, но это значит, что им придется при необходимости терпеть их убытки. читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.