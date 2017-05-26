Котировки ДВМП выросли почти на 20% на новостях о покупке дубайской DP World

Котировки АО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) вечером в пятницу взлетели почти на 20% на новостях, что крупный портовый оператор из ОАЭ DP World изучает возможность приобретения доли в группе FESCO (головной компанией группы является ДВМП). Объем торгов акциями компании на Московской бирже превысил 7,15 млн руб.

Как передало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, речь идет о пакете в размере не менее 20%, сделка может быть закрыта уже в следующем месяце. В DP World и группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, которая является крупнейшим акционером FESCO, от комментариев отказались.

Ранее DP World заявляла, что готова вкладывать средства в портовый сектор РФ в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (с ним DP создала совместное предприятие с заявленным объемом инвестиций в $2 млрд).

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.