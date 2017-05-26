Новак: «Россети» направят порядка 2 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

По предварительной оценке, «Россети» направят на дивиденды по итогам 2016 г. 2 млрд руб., сообщил министр энергетики Александр Новак. Он пояснил, что в качестве базы для расчета дивидендов будет использоваться чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по нормативу 50%.

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер пояснил журналистам, что расчет по дивидендам был произведен после нормализации базы для расчета дивидендов сетевой компании. «Проект директивы готов, будет распоряжение правительства, которое определит, каким образом осуществлять нормализацию, – это не только не денежные статьи, как обычно, но и расходы на техприсоединение, расходы на реализацию одобренных правительством инвестиционных программ МРСК. На все это будет осуществляться нормализация, но сам норматив – это 50%», – сказал он.

Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов накануне сообщил журналистам, что «Россети» направят на дивиденды за 2016 г. 50% от очищенной от «бумажной» прибыли по МСФО. По его оценке, сетевая компания может направить на дивиденды за прошлый год более 3 млрд руб.