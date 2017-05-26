"Башнефть" выплатит дивиденды в конце года

Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам направить 3 млн руб. на дивиденды по привилегированным акциям за 2016 год, говорится в сообщении компании. Реестр на получение дивидендов закрывается 12 июля 2017 г.

Также принято решение включить в повестку заседания совета директоров вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов в конце 2017 г. с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за январь-сентябрь. Заседание будет проводится после утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 9 месяцев 2017 г.

В «Башнефти» пояснили, что перенос выплат дивидендов за прошлый год на конец 2017 г. связан с увеличением капзатрат из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ.

«Для сохранения темпов развития компании, восстановления экономического потенциала переработки после аварии на установке гидрокрекинга летом 2016 г., а также в связи с необходимостью повышения безопасности нефтеперерабатывающих объектов в 2017 г. (пик капитальных затрат: лето-осень) предполагается существенно, на 15% увеличить инвестиции в условиях сократившейся в 2016 г. на 8,6% чистой прибыли», – отметили в компании.

В конце прошлого года Ростехнадзор представил перечень более 1 800 нарушений, устранение которых потребует от компании не менее 39 млрд руб. инвестиций. «Башнефть» уже устранила часть нарушений, связанных с промышленной безопасности. До конца года компания хочет устранить еще почти половину всех нарушений, уточнили в «Башнефти».

«В августе 2017 г. будут выплачены дивиденды по итогам 2016 г. владельцам привилегированных акций - в размере не ниже, предусмотренного уставом предприятия. В конце 2017 г. будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 г.», – добавили в «Башнефти».

Как сообщили в «Башнефти», базой для расчета дивидендных выплат общества является чистая прибыль группы по МСФО, также анализируются показатели EBITDA и чистого долга. «При этом нельзя забывать также о негативном влиянии налогового маневра, неблагоприятных рыночных условиях. В 2017 году в связи с завершением налогового маневра ожидается нэтто рост таможенных расходов, НДПИ и акцизов на сумму 5,5 млрд руб.», - отметили в НК