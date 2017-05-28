Анонс «Ведомостей» на 29 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен рассказал в интерью, что нового компания предложит абонентам;

каннский фестиваль рекламы привлечет меньше рекламщиков;

Збигнев Бжезинский был антисоветчиком, а не русофобом.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как в Москве отбирали дома для сноса

и статью на полосе «Комментарии»: чего ждать от обязательного экзамена по истории.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».