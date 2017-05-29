Кудрин: от приватизации можно получать 400–500 млрд рублей в год в течение 6–7 лет

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает нормальным получать от приватизации по 400–500 млрд руб. в год в ближайшие 6–7 лет. Об этом он заявил в программе «В рабочий полдень» на телеканале «Россия 24».

По его словам, у России большой объем государственной собственности. «Государство может проводить приватизацию и этот ресурс вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но это нужно быть более открытой страной, пригласить в том числе иностранцев, не только чтобы российские компании покупали, чтобы мы стали более открыты для мира, сейчас это несколько затруднилось», – отметил он .

По его словам, в этом случае Россия могла бы «получить ресурсы существенные – триллионы рублей, которые можно было бы в короткие строки направить на задачи инфраструктуры, развития технологий, сделать рывок в своем развитии».

Кудрин напомнил, что в 2016 г. правительство продало ряд пакетов акций, включая «Роснефть», и получило больше 1 трлн руб. за один год. «Так вот мы можем много лет так жить, получая такие инвестиции, лет 10 примерно можем так жить, получать такие доходы. Я предложил 400–500 млрд руб. в год получать – это было бы нормально на протяжении ближайших 6–7 лет», – отметил он.

По мнению Кудрина, объем госсектора в стране стал одним из тормозов нового развития. «Госкомпании, к сожалению, не могут похвастаться высокой производительностью по сравнению с частным сектором», – добавил он.