У «Мострансавто» сменился гендиректор

Бывший гендиректор ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации» Владислав Мурашов возглавил ГУП «Мострансавто» после увольнения Александра Зайцева 26 мая, сообщил агентству РИАМО представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Мострансавто» возглавит Мурашов Владислав Сергеевич, ранее генеральный директор Московского областного БТИ», – заявил агентству представитель «Мострансавто». Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского областного БТИ, Мурашов уже не является руководителем данного предприятия. На сайте «Мострансавто» в разделе «Руководство» отмечается, что гендиректором компании является Владислав Мурашов.

ГУП «Мострансавто» – крупнейший перевозчик Московской области. Помимо него крупные доли на рынке регионального наземного транспорта занимают коммерческие перевозчики Подмосковья – ООО «Ранд-транс», группа компаний «Автолайн», ООО «Балашиха-экспресс» и ГК «Регион авто», напоминает ТАСС.