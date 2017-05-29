Чилингаров и Гришанков не войдут в совет директоров «Транснефти»

Два участника действующего совета директоров АК «Транснефть» – исследователь Арктики Артур Чилингаров и бывший первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков – не вошли в предварительный список кандидатов совета директоров из-за смены работы. Об этом сообщил журналистам президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Дело в том, что Артур Николаевич Чилингаров сейчас избран в парламент, поэтому освободилось место. И перешел на работу в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Михаил Игнатьевич Гришанков. Поэтому эти два места будут замещены другими кандидатами, но какими – пока нет смысла это обсуждать, потому что это неофициально», – сказал Токарев.

Он добавил, что до компании в предварительном порядке доведен список кандидатов в совет директоров, которые будут избраны в совет решением акционеров на годовом собрании.

«Но, по-моему, из администрации президента он [список кандидатов в совет] еще не вышел официально. Поэтому я бы не хотел сейчас предугадывать события, все может измениться в последний момент», – сказал Токарев.

Гришанков в августе 2016 г. перешел на пост заместителя генерального директора АО «КТК-Р» по связям с правительством России.

Также Токарев сообщил, что «Транснефть» еще не получала директиву по дивидендам за 2016 г. «Директиву я пока не видел, но такое решение [о направлении компанией на дивиденды за прошлый год 60 млрд руб.] мне известно. Поживем – посмотрим, в ближайшее время все встанет на свои места», – добавил он.