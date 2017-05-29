«Газпром нефть» и Repsol обсуждают возможность сотрудничества в Курдистане

«Газпром нефть» и Repsol обсуждают возможность сотрудничества в иракском Курдистане, сообщил глава департамента развития бизнеса (блок разведки и добычи) «Газпром нефти» Дмитрий Дробышев в ходе российско-испанского бизнес-форума.

Он отметил что «Газпром нефть» и Repsol изучают возможности совместной разведки и добычи как в России, так и за рубежом. «Обсуждаем возможности сотрудничества на Ближнем Востоке», – сказал Дробышев, добавив, что у компаний соседние участки в Курдском регионе Ирака.