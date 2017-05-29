Михельсон: «Ямал СПГ» привлечет более 200 млн евро от банков Германии и Швеции

«Ямал СПГ» привлечет более 200 млн евро от финансовых институтов Германии и Швеции, заявил руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Как сообщает ТАСС, его спросили о привлечении финансирования в проект из этих стран, поскольку ранее он говорил о таких планах. Он отметил, что с этим связано «много технической работы» и на привлечение финансирования может потребоваться месяц или два.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод должен быть запущен в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд. Законтрактован практически весь объем – 96% будущего объема СПГ.

Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд «Шелкового пути» (9,9%).

По словам Михельсона, в 2018 г. «Ямал СПГ» начнет поставлять СПГ в Испанию. Контракты с испанскими компаниями подписаны на 2,5 млн т СПГ, добавил он, это 25-летний контракт общим объемом более 30 млрд евро. Испанская Gas Natural Fenosa в ноябре 2013 г. подписала контракт на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у «Ямал СПГ» сроком на 25 лет, напоминает ТАСС.