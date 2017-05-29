«ВИМ-авиа» объяснила задержки рейсов в «Домодедово»

Задержки чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» в московском аэропорту «Домодедово» связаны с поздним возвратом самолетов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что пассажиры «ВИМ-авиа» устроили акцию протеста в аэропорту из-за массовых задержек рейсов.

«Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в "ВИМ-авиа" ожидали более десяти дней назад», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, повлиял фактор начала сезона отпусков, которое в этом году характеризуется «небывало высоким» для конца мая усилением роста пассажиропотока. При этом «ВИМ-авиа» не удалось зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних авиакомпаний из-за тотального дефицита самолетов на данный момент.

«Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время. Воздушные суда после планового технического обслуживания ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться», - подчеркнули в перевозчике.

Всем пассажирам авиакомпания предоставляет напитки, питание и размещение в гостинице. Авиакомпания гарантирует, что все обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены, добавили в «ВИМ-авиа».