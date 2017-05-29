Медведев увязал квоты на вылов со строительством рыболовных судов

Правительство России несколькими постановлениями увязало распределение квот на вылов биоресурсов с обязательствами по строительству рыболовного флота и перерабатывающих предприятий на территории страны, сообщил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Решается сразу несколько задач: и загрузка судостроения, с одной стороны, обновление рыбопромыслового флота, и, конечно, развитие производства в прибрежных регионах, создание новых рабочих мест. Для реализации закона я подписал несколько постановлений», - сказал премьер на совещании с вице-премьерами в Горках.

По его мнению, эти меры помогут создать новый рыбопромысловый флот, как на Севере, так и на Дальнем Востоке. «Важно также, чтобы это все сопровождалось реальным строительством, потому что квота - это такая штука довольно сложная, и надо следить за тем, чтобы все эти выдачи были напрямую увязаны с инвестиционными контрактами, и не как-то опосредованно, а напрямую. Тем более, что наш рыбопромысловый флот, как известно, очень сильно устарел и находится в очень плохом состоянии», - сказал Медведев.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что распределение квот будет осуществляться между теми, кто реализует инвестпроекты по строительству судов или рыбоперерабатывающих предприятий. А в порядке подачи заявок на них предусматриваются требования закона о рыболовстве о вылове рыбы только российскими судами.

«В обосновывающих материалах должна содержаться информация о финансово-экономической модели, при этом приведенная стоимость инвестпроекта должна быть положительной, внутренний уровень доходности превышать 200%, срок окупаемости тоже не может быть более 10 лет. Финансовое обеспечение должно предусматривать 5%-ную банковскую гарантию», - сказал Дворкович.

Для привлечения инвестиций на Дальний Восток вводится дополнительный повышающий коэффициент в размере 1,2 квоты. «Контроль за реализацией инвестпроектов будет осуществлять Минпромторг, и инвестор обязан допускать уполномоченных представителей Минпромторга на соответствующие предприятия и площадки, где реализуются проекты», - сказал Дворкович.