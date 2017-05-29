Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 мая 2017 года

Политика

Киев недавно заблокировал российские социальные сети под предлогом борьбы с российской пропагандой. Но, как говорят эксперты по кибербезопасности, на самом деле угроза в том, что эти сервисы могут использоваться для хакерских атак читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предположил, что утечки из Белого дома могут быть сфабрикованы американскими СМИ. Это произошло после сообщений о том, что ФБР ведет расследование в отношении предположительных связей его зятя Джареда Кушнера с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп активно обсуждает крупные кадровые перестановки в Белом доме из-за продолжающихся расследований о его предположительных связях с Россией читать на WSJ.com

США меняют стратегию в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), заявил министр обороны Джим Мэттис. По его словам, теперь цель — окружать и уничтожать боевиков, а не заставлять их бежать читать на WSJ.com

Саммит «большой семерки» в Италии подчеркнул разногласия между США и их партнерами читать на FT.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье призвала Европу «взять свою судьбу в собственные руки» на фоне разногласий с США и Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море. Это уже ее двенадцатое подобное испытание в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

В экономике США сейчас наблюдается парадокс — опросы свидетельствуют о росте уверенности потребителей, но они сокращают свои расходы и увеличивают сбережения. Это объясняется отсутствием их уверенности в долгосрочной перспективе, а не в настоящий момент, поэтому ее необходимо восстановить, пишет колумнист FT Рана Форухар читать на FT.com

Экономика

Евразийский экономический союз стремится договориться с Ираном о свободной торговле к концу года, рассказал министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов читать на FT.com

Польша извлекает экономическую и политическую выгоду из массового притока иммигрантов из Украины. В прошлом году право на временную работу в Польше получили почти 1,3 млн украинцев читать на FT.com

Всемирный банк начал консультировать администрацию Трампа относительно ее планов по инфраструктурным инвестициям. Этому поспособствовали хорошие отношения Иванки Трамп с президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом читать на FT.com

Большую часть этого года юань был стабилен по отношению к доллару США. Но из-за этого могло остаться незамеченным то, что курс юаня по отношению к корзине валют основных торговых партнеров снизился на 2,5% с начала года читать на FT.com

Goldman Sachs приобрел у центробанка Венесуэлы облигации нефтяной госкомпании PdVSA примерно на $2,8 млрд. Банк заплатил за них примерно треть от номинальной стоимости. Это важная сделка для нуждающегося в финансировании правительства президента Николаса Мадуро читать на WSJ.com

Введение универсального базового дохода не поможет сократить бедность, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) читать на FT.com

Крупный план

Китай пытается избежать участи Японии, экономика которой пострадала три десятилетия назад, когда лопнул пузырь на местном рынке недвижимости. Нынешняя китайская экономика действительно напоминает японскую того времени, но есть и различия читать на FT.com

Индустрия

British Airways в понедельник уже третий день продолжает испытывать проблемы из-за масштабного IT-сбоя, из-за которого в выходные ей пришлось отменить сотни рейсов. Впрочем, ее дальнемагистральные рейсы уже летают по расписанию. Компания рискует понести из-за этого большие потери читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Эта неделя может стать важной в попытках производителя красок Akzo Nobel защититься от попыток конкурента PPG Industries поглотить его за 26,9 млрд евро. В понедельник суд Нидерландов должен вынести решение по поводу требования инвестора-активиста Elliott Management провести специальное собрание акционеров, чтобы убедить Akzo Nobel вступить в переговоры c PPG читать на FT.com

Автомобили

Производители электромобилей экспериментируют с бесконтактной зарядкой их аккумуляторов во время движения. Нехватка инфраструктуры остается препятствием для массового распространения электромобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром подешевела, так как инвесторы разочарованы решением ОПЕК и других крупных производителей не сократить добычу еще сильнее, а только продлить соглашение читать на WSJ.com

Ожидается, что Еврокомиссия в понедельник одобрит сделку французской госкомпании EDF по покупке бизнеса Areva по производству атомных реакторов. Это позволит Areva затем получить от правительства Франции помощь на 5 млрд евро читать на FT.com

Финансы

Nasdaq и Шанхайская фондовая биржа ведут переговоры о покупке долей в новой казахстанской бирже МФЦА. Астана надеется, что это поможет привлечь и других международных инвесторов читать на FT.com

Французские власти надеются, что победа Эммануэля Макрона на президентских выборах позволит Парижу привлечь финансовые организации из Лондона после Brexit читать на FT.com

Несмотря на всплеск банкротств среди американских ритейлеров, кредитующие их банки чувствуют себя в относительной безопасности благодаря особенностям этих займов читать на WSJ.com

Администрация Трампа планирует ликвидировать фонд размером $50 млн в год, который Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) использует для создания инструментов для борьбы с инсайдерской торговлей читать на FT.com

Стоимость частных компаний в США и Европе выросла до более чем $490 млрд по сравнению с $37 млрд в 2010 г., согласно новому индексу инвестбанка Scenic Advisement. Многие крупнейшие технологические стартапы по-прежнему откладывают IPO читать на FT.com

Технологии

Высокие продажи Samsung Galaxy S8 подчеркивают быстрое восстановление компании после фиаско со смартфоном Note 7. Тем не менее, спрос на Galaxy S8 за границей не такой высокий, как в Южной Корее читать на FT.com

Япония лидирует по числу заявок на регистрацию патентов в последние годы, показало исследование Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). При этом европейские кластеры инноваций отстают от находящихся в Восточной Азии и США читать на FT.com

Nintendo увеличит производство игровых консолей Switch на фоне высокого спроса. Благодаря их продажам рыночная капитализация компании достигла максимума с 2008 г. читать на FT.com

Медиабизнес

Политики будут в центре внимания на выставке BookExpo, открывающейся в среду в Нью-Йорке. Так, ожидается, что Хиллари Клинтон расскажет о своих неозаглавленных мемуарах, посвященных ее президентской кампании читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Люксовые бренды открывают для себя новый канал продаж в Китае – самый популярный в стране мессенджер WeChat читать на WSJ.com

По прогнозам консалтинговой фирмы Bain, мировой рынок люксовых товаров вырастет на 2-4% в этом году. Это признак продолжения восстановления отрасли читать на FT.com

Domino’s Pizza в Австралии совершенствует приготовление пиццы, чтобы выполнять и доставлять заказы клиентов всего за 10 минут на фоне высокой конкуренции со стартапами читать на WSJ.com

Немецкий модный онлайн-ритейлер Zalando готовится к конкуренции с Amazon на европейском рынке. Об этом и отличиях между бизнес-моделями компаний в интервью FT рассказал согендиректор Zalando Рубин Риттер читать на FT.com

Результаты Adidas уже успели улучшиться при новом гендиректоре Каспере Рорштеде, но компании еще необходимо решить проблемы, связанные с американским и онлайн-бизнесом читать на FT.com

Крупные сети отелей запускают маркетинговые онлайн-кампании, чтобы увести потенциальных клиентов у агрегаторов, таких как Expedia, Priceline читать на WSJ.com

Недвижимость

Blackstone снова стала крупнейшим в мире инвестором в недвижимость. В прошлом году размер ее портфеля недвижимости вырос до 143 млрд евро читать на FT.com

Менеджмент

Крупнейшим хедж-фондам становится трудно соперничать за талантливых сотрудников с такими технологическими компаниями, как Alphabet и Facebook. Проблема в том, что в обеих отраслях требуются специалисты по анализу данных читать на WSJ.com

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