Goldman Sachs ожидает сохранения «очень низких» цен на никель в 2017–2018 годах

Эксперты Goldman Sachs ожидают сохранения «очень низких» цен на никель в этом и следующем году в связи с избытком металла на мировом рынке.

Темпы роста поставок никеля на мировой рынок более чем компенсируют спрос на металл в следующие 3-12 месяцев, полагают аналитики Goldman Sachs Джеффри Карри и Юйбинь Фу. С начала 2017 г. стоимость никеля упала более чем на 9% - это наихудшая динамика среди металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов (LME).

Цены на никель останутся на «очень низких» уровнях в 2017 г. и в течение значительной части 2018 г., до тех пор пока не произойдет сокращения поставок и не исчезнет избыток металла на мировом рынке, цитирует обзор Goldman Sachs агентство Bloomberg.

Согласно прогнозу экспертов, стоимость никеля будет составлять порядка $9000 за т как через три, так и через шесть, и через 12 месяцев. Цена никеля по итогам торгов на LME в пятницу составила $9080 за т. В понедельник торги на LME не проводятся из-за выходного в Великобритании.

В этом году избыток металла на рынке составит 37 000 т, в 2018 г. - порядка 100 000 т, прогнозируют в Goldman Sachs.

Проблемы с ликвидностью и повышение процентных ставок в Китае, являющемся крупнейшим мировым потребителем никеля, вероятно, спровоцировали сокращение запасов металла конечными пользователями и трейдерами, что негативно сказалось на ценах, отмечается в обзоре Goldman Sachs.