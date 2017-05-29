Движение аэроэкспрессов во «Внуково» затруднено из-за упавшего дерева

Движение аэроэкспрессов в аэропорт «Внуково» затруднено из-за дерева, упавшего на контактную сеть на перегоне «Лесной городок – Аэропорт "Внуково"» киевского направления Московской железной дороги, сообщил сайт РЖД. Дерево упало на контактную сеть и устройство автоблокировки в 14.45, уточняет компания.

"В настоящее время затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта "Внуково", так и в сторону Москвы. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия падения дерева и возобновить движение поездов на участке "Лесной городок – Аэропорт "Внуково" в штатном режиме», — говорится в сообщении.

До этого в Twitter «Аэроэкспресс» сообщил об отмене одного поезда. «По причине технической неисправности инфраструктуры московской железной дороги отменен поезд в 15.30 до аэропорта "Внуково"», — сообщила компания. Представитель «Аэроэкспресса» сообщил «РИА Новости», что также отменен поезд с Киевского вокзала до «Внуково» в 16.00.

МЧС прогнозирует, что до утра в столице будет идти сильный дождь, гроза, град, ветер усилится до 22 метров в секунду. Во время непогоды возможны ЧП — от повреждений ЛЭП до поваленных деревьев и рекламных конструкций, а также ДТП.