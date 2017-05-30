«Коммерсантъ»: Сын президента «Лукойла» покупает 60% в железнодорожном операторе

Сын президента «Лукойла» Юсуф Алекперов покупает небольшого железнодорожного оператора «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ), которая давно тесно сотрудничает с «дочками» «Лукойла», пишет «Коммерсантъ». Алекперов-младший, по данным СПАРК, является единственным владельцем ООО «ЭКТО», которое 19 мая получило разрешение ФАС на покупку 60% ВПТ у офшора Raso Ventures, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

ВПТ работает на рынке с 2003 г. По словам одного из источников газеты, этот оператор всегда был тесно связан с «Лукойлом», оказывая услуги по перевозке грузов. Он не исключил, что и раньше ВПТ мог принадлежать акционерам «Лукойла». Источник издания в отрасли отметил, что об этой компании не слышно уже больше пяти лет.

Связаться с Юсуфом Алекперовым и ВПТ «Коммерсанту» не удалось, в «Лукойле» от комментариев отказались .

Выручка ВПТ по РСБУ в 2015 г. составляла около 109 млн руб., чистая прибыль — 176 000 руб. (за 2014 год — 71,3 млн руб.). Ссылаясь на объявления о вакансиях на Hh.ru, газета делает вывод, что ВПТ сейчас набирает сотрудников в «новый стартап» по транспортировке нефтепродуктов автотранспортом. Сейчас в собственности у ВПТ 400 железнодорожных цистерн, все они арендуются дочерней структурой «Лукойла» «Лукойл-Транс», говорит источник издания на железнодорожном рынке.