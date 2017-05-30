В ФРГ выходцев из СССР заподозрили в массовой подделке счетов по уходу за больными

В Германии около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами заподозрены в подделке счетов за оказанные услуги. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt и радио Bayerischer Rundfunk, речь идет о компаниях, основанных выходцами из бывшего СССР. СМИ ссылаются на доклад специальной следственной группы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

В докладе говорится, что по сговору с пациентами и врачами эти фирмы выставляют страховым кассам счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали. Речь идет о системе координированной подделки таких счетов, которая существует на значительной части территории Германии. Руководство сетью осуществляется в основном из Берлина, считает следствие. Наиболее активно такие фирмы работают в Северном Рейне - Вестфалии, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии. Почти две трети этих компаний связаны друг с другом через различные сети на территории всей страны, говорится в документе.

Многие из находящихся под подозрением фирм, а также их руководство одновременно занимаются другой преступной деятельностью, например отмыванием денег, вымогательством и нелегальным игорным бизнесом, считает следствие. Среди руководителей таких фирм есть и те, кого власти ФРГ подозревают в заказных убийствах, говорится в докладе.