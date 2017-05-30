«Аэрофлот» подал иск к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Аэрофлота» к АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производителю самолетов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания просит взыскать порядка 2,1 млрд руб. с ГСС, следует из картотеки арбитражных дел. Иск зарегистрирован 29 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований на сайте картотеки пока не приводятся.

24 апреля «Аэрофлот» подал иск к ГСС на сумму более 576 млн руб. По данным «Ведомостей», иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-100 «Аэрофлоту» по договору от 2011 г., заключенному с ГСС и «ВЭБ лизингом». По договору «Аэрофлот» должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, если субсидии не будут получены, их должен компенсировать производитель. Субсидии перевозчик не получил, рассказывали собеседники «Ведомостей». ГСС согласилась на включение такого пункта в договор, так как очень хотела поставить «Аэрофлоту» самолеты, объясняет один из собеседников «Ведомостей».