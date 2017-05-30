Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 мая 2017 года

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин впервые встретились друг с другом в понедельник в Версале. На их совместной пресс-конференции проявились разногласия по некоторым вопросам, в частности по кризису в Сирии читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент ВТБ Андрей Костин в интервью FT обвинил «американскую элиту» в том, что она парализует работу президента США Дональда Трампа. Также он опроверг предположения о связях Трампа с Россией и обсудил бизнес ВТБ в условиях санкций читать на FT.com

Дональд Трамп встречался конфиденциально со своими советниками в воскресенье и понедельник, так как он рассматривает кадровые перестановки в своей администрации на фоне продолжающихся расследований по поводу его предполагаемых связей с Россией читать на WSJ.com

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, назначенный руководить расследованием о предполагаемых попытках России вмешаться в президентские выборы в США, активно приступил к работе читать на WSJ.com

Президент Бразилии Мишел Темер в понедельник заявил, что останется на своем посту, несмотря на призывы уйти в отставку из-за коррупционного скандала. Он также выразил уверенность, что конгресс одобрит запланированные им экономические реформы читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Федеральная резервная система США, вероятно, повысит процентные ставки в июне и объявит о плане сокращению активов на своем балансе читать на WSJ.com

Греция в понедельник призвала ЕЦБ включить ее в свою программу покупки облигаций, хоть она еще и не достигла окончательного соглашения с кредиторами читать на WSJ.com

Евро во вторник немного ослаб после того, как президент ЕЦБ Марио Драги накануне неожиданно заявил о необходимости продолжать активное денежное стимулирование, несмотря на восстановление экономики еврозоны читать на FT.com

Отношение свободных вакансий к соискателям работы на рынке труда Японии превысило пиковый уровень, достигнутый во время пузыря в экономике страны в 1990 г. Компании снова соперничают в поиске сотрудников, но это пока не приводит к значительному росту зарплат читать на FT.com

Рост мировой торговли, возможно, замедлится, так и не успев набрать ход, по данным CPB World Trade Monitor. Некоторые аналитики предупреждают об ослаблении спроса как в развитых, так и развивающихся странах читать на FT.com

Goldman Sachs подвергся критике за то, что приобрел облигации венесуэльской нефтяной госкомпании PdVSA у центробанка страны. Противники президента Николаса Мадуро говорят, что банк решил заработать быстрые деньги на страданиях венесуэльского народа читать на WSJ.com

Индустрия

Суд Нидерландов отклонил требование инвестора-активиста Elliott Management провести специальное собрание акционеров Akzo Nobel с целью уволить ее председателя совета директоров. Это повышает вероятность, что PPG Industries попытается осуществить враждебное поглощение Akzo читать на WSJ.com читать на FT.com

В США в середине июня состоится аукцион, на который будет выставлен единственный в стране крупный рудник редкоземельных металлов. На этот рудник, принадлежащий обанкротившейся компании Molycorp, есть несколько претендентов. США хотят сократить свою зависимость от импорта из Китая этих используемых в электронике материалов читать на FT.com

Автомобили

BMW замедляет или приостанавливает производство некоторых моделей из-за проблем с поставкой комплектующих Bosch. Это подчеркивает, как сильно производители зависят от цепочек поставок читать на WSJ.com читать на FT.com

Hyundai Motor оказалась в непростой ситуации. Ранее в мае Сеул заставил ее отозвать сотни тысяч автомобилей, чтобы исправить раскрытые осведомителем дефекты. Также Hyundai становится сложнее конкурировать на домашнем рынке и за рубежом читать на FT.com

Энергоресурсы

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер и заместитель предправления «Газпрома» Александр Медведев в понедельник обсудили урегулирование антимонопольных претензий к компании на рынках Центральной и Восточной Европы читать на FT.com

Оказывается, что богатое нефтью сланцевое месторождение Permian Basin также обладает крупными запасами природного газа. Это может увеличить избыток предложения на американском рынке газа и поспособствовать снижению цен на него в ближайшие годы читать на WSJ.com

Марокко успешно развивает возобновляемую энергетику. Ожидается, что к 2030 г. более 50% ее электроэнергии будут приходиться на долю возобновляемых источников, и марокканские компании хотят выйти и на другие африканские рынки читать на FT.com

Финансы

Пока конгресс США думает об изменении закона Додда-Франка, введенного после финансового кризиса, между демократами и республиканцами обнаружилось редкое согласие. И те, и другие считают, что размер активов на уровне $50 млрд не является верным показателем, отличающим крупные банки от небольших читать на WSJ.com

Миллиардер Стивен Коэн, чья бывшая инвесткомпания SAC Capital Advisors относительно недавно призналась в инсайдерской торговле, думает о заметном возвращении в мир хедж-фондов. Он хочет иметь под своим управлением $20 млрд, а даже SAC Capital никогда не обладала такой суммой читать на WSJ.com

Сингапур оштрафовал Credit Suisse и местный банк UOB на 1,6 млн сингапурских долларов ($1,2 млн) за нарушение требований по выявлению отмывания денег в связи с расследованием хищений из суверенного фонда Малайзии 1MDB читать на WSJ.com читать на FT.com

Средний кредитный рейтинг американцев в апреле достиг 700, по данным Fair Isaac. Это максимальный уровень с 2005 г., когда Fair Isaac начала собирать данные. При этом до рекордно низкого уровня снизилось число рискованных заемщиков. Это делает кредиты доступными для большего числа потребителей на более выгодных условиях читать на WSJ.com

Борьба китайских регуляторов с растущим теневым банковским сектором негативно отражается на котировках акций местных банков и беспокоит инвесторов на рынке облигаций читать на FT.com

Банки обеспокоены, что не успеют выполнить новые требования ЕС по защите данных о гражданах блока, которые вступают в силу через год. Банки рискуют попросту не успеть обновить свои устаревшие и комплексные IT-системы. Но в этом случае им грозят штрафы читать на FT.com

Технологии

Главным конкурентом Nintendo сейчас являются не другие производители видеоигр, а Apple. Дело в том, что для своих консолей Switch она закупает те же самые дефицитные компоненты, что и Apple читать на WSJ.com

Акции технологических компаний — особенно Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — являются главным драйвером роста фондового рынка США в этом году. Котировки акций каждого из представителей этой пятерки выросли на 25-32% с начала года читать на FT.com

Потребительский рынок

Шахматы, «Монополия» и другие настольные игры подорожают примерно на 20% в Индии, так как власти посчитали их «люксовым товаром» и начнут облагать их высоким налогом на товары и услуги читать на FT.com

Marks & Spencer еще не объявляла, какие именно из своих магазинов она планирует закрыть в следующие пять лет. Но до сих пор ее выбор падал на магазины в городских центрах. Компания надеется с помощью этого оптимизировать свои операции читать на FT.com

Ресторанный бизнес шеф-повара Гордона Рамзи смог получить годовую прибыль после двух лет убытков. Это удалось благодаря реструктуризации и международному расширению бизнеса читать на FT.com

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