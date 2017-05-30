Анонс «Ведомостей» на 31 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российские вузы не попали в список самых инновационных отнюдь не из-за инноваций;

большинство выплат страховщиков из-за урагана придется на автострахование;

гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов рассказал в интервью, почему его отрасли не нужна государственная опека (вкладка «Ведомости&»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: госкомпаниям придется пересмотреть подход к инвестициям

и статью на полосе «Комментарии»: Дмитрий Медведев предложил экспортировать образование.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».