Котировки «Мечела» выросли более чем на 20% после квартального отчета

Котировки акций горнометаллургической компании «Мечел» днем в среду выросли более чем на 20% после выхода отчета за I квартал по МСФО. Из-за этого c 14.30 мск по 15.00 мск торги акциями компании в режиме основных торгов Московской биржи будут проводиться в формате дискретного аукциона.

По данным на 14.26 мск, привилегированные акции ОАО «Мечел» выросли в цене на 23,00% - с 91,75 руб. до 113 руб. за штуку.

Чистая прибыль «Мечела», говорится в вышедшем сегодня отчете, достигла 13,9 млрд руб. против 1,6 млрд руб. кварталом ранее и 312 млн руб. годом ранее. Таким образом, прибыль компании год к году выросла в 45 раз.

Показатель EBITDA «Мечела» по МСФО в I квартале 2017 г. снизился на 7% по сравнению с предыдущим кварталом - до 22,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка сократилась на 3% до 77,4 млрд руб.