Икона и запонки Владимира Кехмана проданы на торгах

Финансовый управляющий Владимира Кехмана Михаил Бологов продал на торгах его запонки и икону за 185 200 руб. Сообщение об итогах торгов выложено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Икона с образом св. Николая Чудотворца, которая была выставлена на торги за 382 500 руб., продана за 115 000 руб., запонки из белого металла с драгоценными камнями, начальная цена которых была 234 000 руб., проданы за 70 200 руб. Оба лота купил Антон Макаров, который, по данным СПАРК, как ИП занимался в Татарстане розничной торговлей, но прекратил деятельность в 2011 г.

Сбербанк подал иск о личном банкротстве Владимира Кехмана в октябре 2015 г. Общий долг Кехмана перед кредиторами - 9,2 млрд руб., из которых 4,3 млрд руб. - перед Сбербанком. При этом общая стоимость реализуемого имущества - около 768 000 руб., кроме портрета в него вошли икона и запонки.