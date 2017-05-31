Анонс «Ведомостей» на 1 июня 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
суд с Навальным мог быть затеян ради удаления фильма «Он вам не Димон»;
создатель Android придумал платиновый телефон как конкурента iPhone;
рецессия в России закончилась, но устойчивого роста не будет (приложение «Экономика России»);
замминистра экономического развития Станислав Воскресенский рассказал о том, как удвоить несырьевой экспорт (приложение «Экономика России»).
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: о борьбе с Google и развитии «Яндекса» рассказал его основатель и гендиректор Аркадий Волож
и статью на полосе «Комментарии»: что значат репрессии в отношении представителей элит.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».