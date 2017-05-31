Анонс «Ведомостей» на 1 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

суд с Навальным мог быть затеян ради удаления фильма «Он вам не Димон»;

создатель Android придумал платиновый телефон как конкурента iPhone;

рецессия в России закончилась, но устойчивого роста не будет (приложение «Экономика России»);

замминистра экономического развития Станислав Воскресенский рассказал о том, как удвоить несырьевой экспорт (приложение «Экономика России»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: о борьбе с Google и развитии «Яндекса» рассказал его основатель и гендиректор Аркадий Волож

и статью на полосе «Комментарии»: что значат репрессии в отношении представителей элит.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».