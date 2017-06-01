«Роснефть» продлила соглашение с NADL

Компания «Роснефть», норвежская Seadrill и ее буровая «дочка» North Atlantic Drilling Limited (NADL) продлили рамочное соглашение до 31 мая 2019 г., говорится в сообщении NADL.

Документ был полписан «Роснефтью» и NADL в августе 2014 г. Он закреплял долгосрочное сотрудничество компаний по оказанию нефтесервисных услуг, а также предусматривал приобретение «Роснефтью» 30% акций NADL, напоминает Прайм. Активы предполагалось обменять на инвестиции в уставной капитал NADL, исходя из цены в за $9,25 за акцию. Однако в начале ноября 2014 г норвежская компания сообщила, что сделка с «Роснефтью» отложена до мая 2015 г., а в апреле 2015 г. рамочное соглашение было продлено до 31 мая 2017 г. Договоренности сорвались из-за антироссийских санкций, накладывающих ограничение на реализацию шельфовых проектов.

«Сегодня стороны договорились о дальнейшем продлении срока по рамочному соглашению - до 31 мая 2019 г. В этот период NADL и Seadrill могут продолжать продавать морские буровые установки и заключать обязывающие соглашения с третьими лицами», - отмечается в сообщении компании.