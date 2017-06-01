В США показали самолет для запуска космических ракет

В США компания Stratolaunch Systems сооснователя Microsoft Пола Аллена впервые показала самый большой в мире транспортный самолет Stratolaunch, который способен запускать ракеты на орбиту с высоты 9100 м. Самолет выкатили из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Об этом сообщается на сайте компании. Теперь его ждут наземные и летные испытания.

Машина оснащена шестью двигателями от Boeing 747 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 м каждый, размах крыльев - 117 м. У шасси этого самолета 28 колес. Масса самолета - 250 т, а с полной нагрузкой - 590 т.

По словам гендиректора Stratolaunch Systems Жана Флойда, самолет создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет. Планируется запуск первой ракеты-носителя в 2019 г.