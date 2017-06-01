Amazon вернет $70 млн за покупки, совершенные детьми без разрешения родителей

Американский онлайн-ритейлер Amazon вернет $70 млн родителям, дети которых приобрели что-либо через мобильное приложение без разрешения взрослых. Соответствующее решение приняла Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Речь идет о покупках, совершенных с ноября 2011 г. по май 2016 г. Потребители, которых коснется решение FTC, получат оповещение по электронной почте. Тем, кто не получит письмо, но считает, что тоже имеет право на компенсацию, рекомендуется связаться с онлайн-ритейлером. Заявки будут приниматься в течение года.

В 2014 г. корпорациям Apple и Google также пришлось вернуть несколько десятков миллионов долларов родителям, чьи дети совершали покупки в App Store или Google Play без их ведома.