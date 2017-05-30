Стоимость акций Amazon впервые достигла $1000

Это подчеркивает популярность акций крупных технологических компаний в этом году Richard Drew / AP

Котировки акций Amazon впервые превысили отметку в $1000 во вторник утром. Правда, затем они немного снизились и составляли $998,16 в 18.20 мск. Это подчеркивает популярность акций крупных технологических компаний в этом году.

Акции каждого из технологических гигантов – Facebook, Apple, Amazom, Netflix и Alphabet – подорожали на 25-32% с начала года, отмечает Financial Times. Таким образом, они являются главным драйвером роста индекса S&P 500. С начала года он вырос почти на 7%. Кроме того, акции всех этих компаний входят в десятку наиболее популярных активов хедж-фондов, по данным Goldman Sachs. Правда, Amazon формально не относится к технологическому сектору. Но ее акции за это время подорожали почти на треть.

Многие технологические компании привлекают инвесторов высокой прибылью и ростом выручки, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Так, у Amazon прибыль в I квартале выросла на 41% в годовом выражении. Но некоторые инвесторы обеспокоены таким сильным ростом стоимости акций, помня о пузыре доткомов в конце 1990-х гг. Как отмечает главный инвестиционный стратег Bank of America Merrill Lynch Майкл Хартнетт, чем больше времени потребуется на ускорение экономики и рост доходностей облигаций, тем «выше риск технологической мании».

При этом хорошие результаты показывают акции и менее крупных технологических компаний, отмечает MKM Partners. Так, в индекс Russell 3000 входят 303 технологические компании, и медиана доходности их акций с начала года составляет 14,57%.

Предоление отметки в $1000 акциями Amazon подчеркивает еще и то, что компании стали реже дробить акции. Раньше они делали это, чтобы сделать акции более доступными для мелких инвесторов. Когда Amazon провела IPO в 1997 г., ее акции стоили $18. С тех пор она дробила их только три раза – в 1998 г. и дважды в 1999 г. Если бы она этого не делала, то при прочих равных условиях ее акции сейчас бы стоили около $12 000, отмечает WSJ.

Рыночная капитализация Amazon сейчас превышает $475 млрд. По этому показателю она уступает другим технологическим гигантам – Apple, Alphabet и Microsoft. Причем в начале мая Apple стала первой компанией, чья рыночная капитализация превысила $800 млрд.