Персональные технологии
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: «Яблочки» по 800

Apple установила новый рекорд по рыночной капитализации

Она стала первой компанией дороже $800 млрд
Apple установила новый рекорд по рыночной капитализации
Apple установила новый рекорд по рыночной капитализации
Mark Lennihan / AP

Рыночная капитализация Apple в понедельник, 8 мая, превышала $800 млрд – столько еще никогда не стоила ни одна публичная компания (см. график).

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