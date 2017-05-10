Группа европейских компаний призвала брюссельских чиновников принять меры против корпораций вроде Apple и Google

Так как они могут злоупотреблять положением на рынке

В письме, адресованном Европейской комиссии и подписанном главами ряда компаний, включая Spotify, Deezer и Rocket Internet, говорится, что владельцы популярных цифровых платформ «могут злоупотреблять своим привилегированным положением и используют эту возможность». Авторы письма не называют эти компании напрямую, но названия легко угадываются – речь идет о конкурентах европейских компаний, владельцах мобильных операционных систем, магазинов приложений и поисковиков, превратившихся из «ворот» (ведущих к информации) в «привратников».