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Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Цифровые привратники

Группа европейских компаний призвала брюссельских чиновников принять меры против корпораций вроде Apple и Google

Так как они могут злоупотреблять положением на рынке
Группа европейских компаний призвала брюссельских чиновников принять меры против корпораций вроде Apple и Google, злоупотребляющих положением на рынке
Группа европейских компаний призвала брюссельских чиновников принять меры против корпораций вроде Apple и Google, злоупотребляющих положением на рынке
Е. Разумный / Ведомости

В письме, адресованном Европейской комиссии и подписанном главами ряда компаний, включая Spotify, Deezer и Rocket Internet, говорится, что владельцы популярных цифровых платформ «могут злоупотреблять своим привилегированным положением и используют эту возможность». Авторы письма не называют эти компании напрямую, но названия легко угадываются – речь идет о конкурентах европейских компаний, владельцах мобильных операционных систем, магазинов приложений и поисковиков, превратившихся из «ворот» (ведущих к информации) в «привратников».

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