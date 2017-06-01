Анонс «Ведомостей» на 2 июня 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

доставить пиццу за 10 минут пытаются с помощью роботов и новых технологий;

ставки по рублевым депозитам пошли в разные стороны;

малый бизнес России растет, но на бумаге.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: «Мир» и Аpple pay добавили путешественникам проблем

и статью на полосе «Комментарии»: к чему приведет судебный принцип «нет оснований не доверять полицейским».

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».