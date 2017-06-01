РФПИ и РКИФ купят в Eurasia Drilling миноритарный пакет акций

РФПИ, РКИФ и фонды Ближнего Востока покупают в Eurasia Drilling (EDC) миноритарный пакет акций.

«Я могу подтвердить, что мы приобретаем миноритарную долю, и в этой сделке будет как инвестиционный фонд ОАЭ, так и наши китайские партнеры. Мы надеемся, что там проинвестируют и саудовские партнеры», - сообщил генеральный директор РФПИ, содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев.

«Сегодня обсуждалось то, что Eurasia Drilling может работать и на рынке Саудовской Аравии, потому что на встрече присутствовал министр энергетики Саудовской Аравии», - добавил он.