The Times: сбой у British Airways могло вызвать неловкое движение сотрудника

Многодневный сбой в расписании авиакомпании British Airways, вызванный прекращением энергоснабжения ключевого дата-центра компании, мог стать результатом ошибки сотрудника по техническому обслуживанию, узнала The Times. Как пишет The Independent, по данным The Times, система энергоснабжения центра Boadicea House была в превосходном рабочем состоянии, но ее отключили. Теперь расследование инцидента, вероятно, сосредоточится на версии человеческого фактора, считает издание.

Ранее материнская структура British Airways, International Airlines Group, на этой неделе сообщала, что причиной сбоя стало прекращение подачи электричества в дата-центр, а неконтролируемая перезагрузка системы привела к ее полному отключению. Сбой начался в минувшую субботу и затронул лондонские аэропорты «Хитроу» и «Гэтуик», работа авиакомпании была восстановлена в нормальном режиме во вторник.

Компания CBRE, сотрудники которой обслуживают дата-центр BA по контракту, отрицает, что уже удалось выявить человеческий фактор в этой аварии. Как цитирует The Guardian, в компании заявили, что помогают расследованию, которое проводит авиакомпания и, по их сведениям, еще никакой определенности с причинами инцидента не наступило.