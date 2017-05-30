Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Пассажиры British Airways снова летают
British Airways восстановила работу в аэропортах Лондона
75 000 пассажиров не могли улететь из Хитроу и Гетвика в минувшие выходные из-за компьютерного сбоя
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
От сбоя за три минувших дня пострадало примерно 75 000 пассажиров
British Airways
В субботу произошел глобальный сбой в компьютерной системе British Airways, сообщила компания, причиной стал перебой в подаче электроэнергии, невозможно оказалось зарегистрироваться на рейс, получить или сдать багаж. В результате несколько тысяч пассажиров не смогли улететь из аэропортов Хитроу и Гетвик в субботу.
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